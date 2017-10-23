سلطان بن سلمان يرأس اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية

استقبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى بقصر قرطاج الرئاسى صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رٍئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى الرئيس الفخرى للمنظمة العربية للسياحة ومعالى الدكتور بندر بن فهد آل قهيد رئيس المنظمة وأصحاب المعالى وزراء السياحة أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين والجمهورية التونسية وفريق الامانة العامة للمنظمة حيث قدم آل فهيد نبذة عن واقع التعاون بين المنظمة ووزارة السياحة التونسية فى العديد من المجالات والذى كان من اهم نتائجه نجاح المنتدى العربى التونسي للاستثمار السياحى.

وسلم آل فهيد قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة الى رئيس الجمهورية التونسية تقديراً وعرفانا لدعمه صناعة السياحة على امتداد الوطن العربى وخاصة بالجمهورية التونسية حتى حققت الكثير من الانجازات على المستوى الاقليمى .

ومن جانبه عبر رئيس الجمهورية التونسية عن اعتزازه بهذا التكريم مؤكدا حرص تونس على تطوير تعاونها مع كافة الدول العربية سواء على المستوى الثنائى أو فى اطار العمل العربى المشترك .

من جهة ثانية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدا لعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة فى دورته الثانية بحضور أصحاب المعالى وزراء السياحة من سلطنة عمان ودولة فلسطين والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية وجمهورية السودان ومملكة البحرين وفريق الامانة العامة للمنظمة .

وثمن سموه في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع الجهود الكبيرة والدور الرائد الذي تنهض به المنظمة في دعم وتمكين السياحة العربية وتعزيز دورها على مختلف المجالات ، وأوضح سموه أن المنظمة انتقلت إلى مستويات عالية من الأداء الاحترافي وتقديم المشاريع الرائدة التي تعزز من العمل العربي المشترك وتزيل جميع العوائق التي قد تواجه السياحة في الوطن العربي، إلى جانب دورها المحوري والمهم في تنسيق الجهود العربية على المستوى الدولي، مؤكداً أن السياحة في العالم هي صناعة احترافية والمنظمة قادرة على النهوض بهذا الدور وخدمته.

وأكد سموه “ما شاهدناه اليوم في هذا الاجتماع من استراتيجيات ورؤى ومبادرات قدمتها المنظمة يعكس حجم العمل التي تقوم به والرؤية الواضحة التي تنتهجها، مثمنا الدعم الكبير الذي تلقاه المنظمة من جميع البلدان العربية ومتمنياً للمنظمة كل التوفيق لخدمة البلدان العربية وان تكون في مستوى التطلعات”.

من جانبه أوضح معالى رئيس المنظمة الدكتور /بندر بن فهد آل فهيد بأنه تم اثناء الاجتماع عرض التقرير السنوى للمنظمة وانجازاتها والاطلاع على استراتيجية المنظمة وبرامجها وفعالياتها المعدة لعام 2018 بالاضافة لعرض برامجها فى مجال التدريب والتاهيل للمشآت السياحية ، وعرض مشروع لوحة الاحصاء السياحى ، والقرية العربية وبطاقة الكريدى مكس الائتمانية للسائح العربى ، وبرنامج الهو بوكنج للحجوزات الفندقية ومشروع بوالص ضمان الاستثمار بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار ومشروع صندوق التنمية السياحية للحد من البطالة .

وأشار آل فهيد بأن من أبرز القرارات التى اتخذت فى المجلس اعتماد لائحة النظام الاساسى لهيئة التحكيم فى اطار المنظمة والتى تضم نخبة من المتميزين فى التحكيم على امتداد الوطن العربى لمعالجة العديد من قضايا الاستثمار السياحى بالدول العربية ، وايضا تم التأكيد على دعوة كافة الدول العربية لأهمية الاحتفال بيوم السياحة العربى يوم 24 فبراير من كل عام .

وتقرر في نهاية الاجتماع ان يقام اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة فى دورته الثالثة بمدينة ينبع وزيارة المدينة المنورة بناءاً على دعوة صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وقدم معالى رئيس المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذى شكرهم وتقديرهم لدولة المقر وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن سلمان على الدعم اللامحدود التى تحظى به المنظمة لتطوير وتنمية العمل العربي المشترك فى المجال السياحى و التى تحرص المملكة على تنميته وتطويره فى شتى المجالات