 العالمية صعبة قوية .. شاهد “الكلباني” يتمنى خسارة الهلال نهائي آسيا ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العالمية صعبة قوية .. شاهد “الكلباني” يتمنى خسارة الهلال نهائي آسيا !

المناطق_الرياض

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه الداعية عادل الكلباني، إمام جامع المحسين بالرياض، عن أمنيته أن يخسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا ولا يتأهل لكأس العالم للأندية، مردداً عبارة “العالمية صعبة قوية”.

وأظهر الفيديو الكلباني،وهو يتحدث مع أحد الشباب الذي طلب منه توجيه كلمة بمناسبة تأهل الهلال لنهائي البطولة الآسيوية، ليرد عليه الكلباني ضاحكاً: “ليش الإحراج يا أخي”، قبل أن يقول: “العالمية صعبة قوية، لكن إذا وصل الله يوفقهم”وسأله هل يتمنى تأهل الهلال للعالمية، ليرد عليه الشيخ بأنه لا يتمنى ذلك.

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