آخر تطورات قضية “المواطن المحروق” من قبل زوجته !

أطلقت الجهات الأمنية بعسير سراح مصور مقطع الفیديو المتداول للزوج الذي تعرض لحروق في أجزاء بجسده نتیجة سكب زوجته الزيت المغلي عليه، بعدما جرى توقيفه عدة أيام لاتهامه بانتهاكه الخصوصية والتصوير داخل منشأة طبية.

ووفقاً لـ”عاجل” أوضحت المصادر أن إطلاق سراح المصور وهو شقيق الزوج جاء بكفالة مالية على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات فيها.

يذكر أن مقطع الفیديو وثّق لحظة وصول المريض لقسم الطوارئ بمستشفى تثلیث للعلاج من الحروق التي تعرض لها، فیما رفعت إدارة الشؤون الصحیة ببیشة قضیة ضد مصوره؛ لانتھاكه خصوصیة المواطن والتصوير داخل المنشأة الطبیة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للجهات الأمنية للتحقيق معه.