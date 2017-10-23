 «65» شخصاً أعدمهم داعش في مدينة القريتين السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«65» شخصاً أعدمهم داعش في مدينة القريتين السورية

«65» شخصاً أعدمهم داعش في مدينة القريتين السورية

ارتفعت أعداد الخسائر البشرية في مدينة القريتين السورية، بعد سيطرة قوات النظام عليها في البادية الجنوبية الشرقية لحمص، إلى 65 شخصاً على الأقل ممن قضوا خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، فإن العدد مرشح للارتفاع، خلال فترة سيطرة داعش التي امتدت من أكتوبر من العام الحالي، حتى انسحاب التنظيم في 20 من الشهر ذاته، مضيفاً أن بين الضحايا امرأتين وطبيب.

وقالت المصادر إن غالبية الذين قضوا على يد تنظيم داعش عن طريق إعدامهم، حيث وثق المرصد ما لا يقل عن 52 شخصاً أعدمهم التنظيم، بتهمة التخابر والعمالة لصالح النظام، في حين وردت معلومات عن وجود مزيد من المفقودين يرجح أنهم قضوا في الفترة ذاتها بظروف مشابهة.

ورصد المرصد انسحاب عناصر التنظيم المقدر عددهم بنحو 200 عنصر نحو البادية، إذ وردت معلومات أنه جرى تأمين ممر لعناصر تنظيم داعش للعبور نحو مناطق سيطرته في البادية السورية خلال ساعات الليلة الفائتة.

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