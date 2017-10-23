 بولت: أرغب بجدية في ممارسة كرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بولت: أرغب بجدية في ممارسة كرة القدم

بولت: أرغب بجدية في ممارسة كرة القدم
المناطق_وكالات

قال يوسين بولت إنه يرغب بجدية في بدء مشواره في كرة القدم الآن بعدما اعتزل منافسات ألعاب القوى ويعتقد أنه يملك الإمكانيات الكافية التي تجعله يشارك مع منتخب جاميكا لهذه اللعبة الشهيرة.

ويتعافى الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية والبالغ عمره 31 عاما من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية حاليا وتقبل إمكانية وجود بعض السخرية من قراره لكنه يحلم بذلك الأمر منذ كان طفلا.

وقال بولت للصحفيين أثناء حضور سباق جائزة أمريكا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أمس الأحد “بالنسبة لي هذا هدف شخصي. لا أهتم بما يفكر فيه الناس. لن أكذب على نفسي. لن أكون ساذجا”.

وتحدث بولت قبل أن يحسم هاميلتون لقب السباق على حلبة الأمريكتين وسط احتفالات بالاقتراب من الفوز ببطولة العالم للسائقين بعدما أحرز فريقه مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الرابعة.

وقال بولت “أشعر أن بوسعي أن أنجح في ذلك.. سوف أقول ‭’‬انسوا ذلك‭’‬.. لن أحاول إحراج نفسي. لكني لو شعرت أن بوسعي أن أنجح في ذلك سأقوم بتجربة. هذا حلم وفصل جديد في حياتي”، وأضاف العداء الشهير الذي اعتزل في أغسطس الماضي “إذا امتلك المرء حلما فإنه يريد دائما تحقيقه ولماذا لا أحاول وأرى ما يمكن أن يحدث”.

وتحتل جاميكا المركز 59 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وأخفقت في التأهل لكأس العالم لذا قال بولت “أعتقد أن بوسعي الانضمام بسهولة لمنتخب جاميكا. لا يمكنني القول إن الفريق جيد بالشكل الكافي في الوقت الحالي”.

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