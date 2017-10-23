 بـ 3 الآف ريال للواحدة .. شهادات إنجليزية مزورة لخريجات كليات العلوم! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بـ 3 الآف ريال للواحدة .. شهادات إنجليزية مزورة لخريجات كليات العلوم!

بـ 3 الآف ريال للواحدة .. شهادات إنجليزية مزورة لخريجات كليات العلوم!
المناطق_الرياض

قالت صجيفة محلية أن عمدت خريجات كليات علوم فشلن في اجتياز اختبار الأيلتس أو ما يعادله إلى شراء شهادات مزورة بمبلغ تجاوز الثلاثة آلاف ريال للشهادة الواحدة، ليتمكن من التقدم إلى برامج تأهيل خريجات كليات العلوم، للعمل في مجالات صحية وصحية مساعدة، حيث يعد توفر حد معين من إجادة اللغة الإنجليزية شرطا أساسا للقبول بالبرنامج.

ووفقا لصحيفة “مكة” صرح المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان أنه يستحيل قبول من يحمل شهادة لغة مزورة مهما حاول. وقال إن الهيئة كشفت تزوير شهادات صحية مختلفة وشهادات خبرة اجتهد أصحابها في إتقانها، لافتا إلى أن لديها إدارة لتوثيق الشهادات والتحقق منها، تتعامل مع شركة عالمية متخصصة.

وأضاف أنه حتى لو فرضنا جدلا تمكن خريجة العلوم الحاملة لشهادة اللغة المزورة من الإفلات بفعلتها، فإنها ستصطدم بمرحلة المقابلة الشخصية التي يجريها معها متخصصون باللغة الإنجليزية فقط، فإذا لم تكن تجيد التحدث بها وفهم الأسئلة الموجهة إليها من قبل اللجنة سترفض فورا.

ونوه الزهيان إلى خطورة تقدم خريجات إلى برنامج التأهيل بشهادات لغة مزورة، لأنه عند اكتشاف التزوير ستحال المتورطة فيه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها، بتهمة جريمة التزوير ومحاولة الحصول على موقع تدريبي لا تستحقه.

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