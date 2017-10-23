ماذا ستفعل أبل في دعوى سرقتها «أنيموجي» من شركة يابانية؟

أقامت شركة يابانية دعوى قضائية على شركة أبل في المحكمة الاتحادية بمدينة سان فرانسيسكو، متهمة إياها بأن تنتهك على نحو متعمد حقوق ملكية العلامة التجارية لكلمة “أنيموجي” Animoji المسجلة باسهما حتى في الولايات المتحدة.

وكانت عملاق التقنية الأمريكية قد أطلقت اسم “أنيموجي” على أشهر مزايا هاتفها الذكي المرتقب في الأسواق آي فون 10، والتي تسمح، اعتماداً على كاميرا الهاتف الأمامية وتقنية التعرف على الوجه، بإنشاء رموز تعبيرية متحركة تحاكي لحظياً تعبيرات وجه المستخدم.

ووصف فيل شيلر، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة أبل، ميزة “أنيموجي” خلال حدث الإعلان عن آي فون 10 يوم 12 سبتمبر الماضي، بأنها تجربة رائعة للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

لكن هذا الاسم مسجل سابقاً في الولايات المتحدة لصالح شركة “إمونستر- Emonster” اليابانية التي أطلقت في عام 2014 تطبيقاً للتراسل عبر الصور المتحركة يحمل ذات الاسم، وفقاً للدعوى القضائية المرفوعة على أبل، والتي تضمنت أيضاً أن أبل كان تعلم تماماً بالتطبيق لأنه متوفر على متجر التطبيقات التابع لها.

وقالت شركة إمونستر في دعوته القضائية إن آبل قررت الاستيلاء على الاسم والتظاهر للعالم بأن أنيموجي من ابتكار أبل.

وأوضحت الشركة أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية غير محددة، وأمر محكمة يمنع شركة أبل من استخدام هذا المصطلح طالما كانت الدعوى معلقة.