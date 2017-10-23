 ماذا ستفعل أبل في دعوى سرقتها «أنيموجي» من شركة يابانية؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماذا ستفعل أبل في دعوى سرقتها «أنيموجي» من شركة يابانية؟ بـ 3 الآف ريال للواحدة .. شهادات إنجليزية مزورة لخريجات كليات العلوم! «65» شخصاً أعدمهم داعش في مدينة القريتين السورية وظائف شاغرة على درجة معيد ومحاضر بجامعة الباحة بولت: أرغب بجدية في ممارسة كرة القدم آخر تطورات قضية “المواطن المحروق” من قبل زوجته ! «تعليم القصيم» تعلن اختراق حسابها الرسمي بــ«تويتر» العالمية صعبة قوية .. شاهد “الكلباني” يتمنى خسارة الهلال نهائي آسيا ! سلطان بن سلمان يرأس اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية «بلس ماك بوك» بطارية خارجية سعتها 20 ألف ميللي أمبير مساهمات وشراكات بين القطاع الخاص وتعليم مكة بــ«125» مليون ريال كشف حقيقة فيديو “إعتداء معلم على طالب” بالسب والضرب المبرح !

ماذا ستفعل أبل في دعوى سرقتها «أنيموجي» من شركة يابانية؟

ماذا ستفعل أبل في دعوى سرقتها «أنيموجي» من شركة يابانية؟
المناطق_وكالات

أقامت شركة يابانية دعوى قضائية على شركة أبل في المحكمة الاتحادية بمدينة سان فرانسيسكو، متهمة إياها بأن تنتهك على نحو متعمد حقوق ملكية العلامة التجارية لكلمة “أنيموجي” Animoji المسجلة باسهما حتى في الولايات المتحدة.

وكانت عملاق التقنية الأمريكية قد أطلقت اسم “أنيموجي” على أشهر مزايا هاتفها الذكي المرتقب في الأسواق آي فون 10، والتي تسمح، اعتماداً على كاميرا الهاتف الأمامية وتقنية التعرف على الوجه، بإنشاء رموز تعبيرية متحركة تحاكي لحظياً تعبيرات وجه المستخدم.

ووصف فيل شيلر، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة أبل، ميزة “أنيموجي” خلال حدث الإعلان عن آي فون 10 يوم 12 سبتمبر الماضي، بأنها تجربة رائعة للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

لكن هذا الاسم مسجل سابقاً في الولايات المتحدة لصالح شركة “إمونستر- Emonster” اليابانية التي أطلقت في عام 2014 تطبيقاً للتراسل عبر الصور المتحركة يحمل ذات الاسم، وفقاً للدعوى القضائية المرفوعة على أبل، والتي تضمنت أيضاً أن أبل كان تعلم تماماً بالتطبيق لأنه متوفر على متجر التطبيقات التابع لها.

وقالت شركة إمونستر في دعوته القضائية إن آبل قررت الاستيلاء على الاسم والتظاهر للعالم بأن أنيموجي من ابتكار أبل.

وأوضحت الشركة أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية غير محددة، وأمر محكمة يمنع شركة أبل من استخدام هذا المصطلح طالما كانت الدعوى معلقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>