أمانة الحدود الشمالية تغلق أربعة محلات تجارية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة مراقبة الأسواق بوكالة الخدمات اليوم، جولة ميدانية تفتيشية على المحال التجارية.

وأوضح متحدث الأمانة عبدالعزيز عبدي العنزي أنه أثناء عمل المراقبين سجل فريق التفتيش عددا من المخالفات وتم إغلاق أربعة محلات تجارية مخالفة، مؤكدا تطبيق المخالفات بحق كل من يخالف النظام.