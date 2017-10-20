 مركزي بريدة ينهي معاناة مريضة من ورم نادر يزن ٥ كجم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركزي بريدة ينهي معاناة مريضة من ورم نادر يزن ٥ كجم

مركزي بريدة ينهي معاناة مريضة من ورم نادر يزن ٥ كجم
المناطق / بريدة

نجح الأطباء بمستشفى بريدة المركزي ، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من الآم في منطقة البطن وصولاً الى القفص الصدري ، نتيجة وجود ورم من نوع نادر و يزن أكثر من خمسة كيلو جرامات . وقد راجعت المريضة العيادة بمستشفى بريدة المركزي وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم بالبطن من الحوض وحتى القفص الصدري فتم أخذ عينه من هذا الورم بالإبرة القاطعة تحت الأشعة المقطعية, ولم توضح الأشعة ماهية الورم ، ليقرر الفريق الطبي حيث تم إستئصال الورم الذي يزن أكثر من خمسة كيلو جرام كاملاً مع جزء من الأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد مع توصيل الأمعاء مباشرة ودون الحاجة لفتحة إخراج جانبيه كما تم عمل تحليل لأنسجة الورم وتبين أنه من النوع النادر حدوثه . يذكر ان مستشفى بريدة المركزي شهد مراجعة ٤٥٢٦٥٤ مراجعا خلال العام الماضي ١٤٣٨هـ ، في حين أستقبل قسم الطوارئ ١٧٣٦٦١مراجع ، في تلك الفترة . تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الإنتظار.

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