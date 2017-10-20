النخيل يتجاوز الفاروق ويتصدر مجموعته

واصل نادي النخيل مسلسل عروضه المتميزة في دوري منطقة عسير للدرجة الثالثة ، حيث تمكن أمس من تجاوز نادي الفاروق بنتيجة 5 / 2 ، وسجل أهداف النخيل “هادي علي، علي دلبوح، عايض فراج (هدفين)، عمير ناصر” ، وبذلك يتصدر النخيل مجموعته بـ 6 نقاط، ويلتقي الأحد المقبل نادي ألمع في رجال ألمع .

من جهة أخرى تنطلق مباريات فريق الناشئين في دوري منطقة عسير لدرجة الناشئين يوم الجمعة المقبل بلقاء المصيف على ملعب النخيل، وفريق الشباب في دوري منطقة عسير للشباب يوم السبت المقبل مع نظيره بنادي الشهيد على ملعب النخيل في بيشة .