 آل دغيم يرأس وفد اعلامي إلى مصر مشاركا في مؤتمر السياحة الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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آل دغيم يرأس وفد اعلامي إلى مصر مشاركا في مؤتمر السياحة الدولي

آل دغيم يرأس وفد اعلامي إلى مصر مشاركا في مؤتمر السياحة الدولي
المناطق - عسير

يشارك الامين العام للمركز العربي للاعلام السياحي خالد آل دغيم الاحمري هذا الاسبوع في فعاليات المؤتمر الدولي لريادة الاعمال في صناعة السياحة والضيافة والتراث من خلال رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة الذي ينطلق في الاسكندرية المصريه تحت مظلة منظمة السياحة العالمية و باشراف اربع وزارات مصرية وهيئات عربية وعالمية وتستضيفه جامعة فاروس المصرية بالتعاون مع اربع جامعات عالمية من امريكا وفلندا وماليزيا وفرنسا .
وذكر آل دغيم الذي يرأس الوفد الإعلامي الإعلامي السعودي ان مشاركة السعودية يدل على ماوصلت اليه من خبرات دولية في مجال الاعلام السياحي واهمية مكاناتها على خارطة السياحة العالمية وماوصلت اليه الكوادر الوطنية من قدرات اثرائية تشارك مع خبراء وعلماء السياحة على مختلف الاصعدة المحلية والدولية والاقليمية حيث ينطلق المؤتمر تحت شعار السياحة المستدامة لعام 2017 الذي تتبناه منظمة السياحة العالمية .
واكد آل دغيم بان رؤية 2030هي نافذتنا للعمل السياحي العالمي وما تتضمنه أهدافها من العناية بالكوادر الوطنية وتأهيلها وتامين الوظائف لشباب الوطن يتوجب علينا ان نستفيد من الخبرات الدولية والإقليمية.

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