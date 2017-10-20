 مراقبون: زيارة “تلرسون” للرياض خيبت آمال نظام الحمدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مراقبون: زيارة “تلرسون” للرياض خيبت آمال نظام الحمدين تعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص آل دغيم يرأس وفد اعلامي إلى مصر مشاركا في مؤتمر السياحة الدولي النخيل يتجاوز الفاروق ويتصدر مجموعته مركزي بريدة ينهي معاناة مريضة من ورم نادر يزن ٥ كجم مشروع لتطوير كرة القدم بتعليم عسير دراسة بجامعة الملك خالد تناقش المسؤولية الاجتماعية والتأصيل أمانة الحدود الشمالية تغلق أربعة محلات تجارية أهالي الباحة.. ألا يستحقون؟! دراسة: المكسرات تساعدك في محاربة السمنة “توني بلير”: ولي العهد سيقود المملكة لمكانها الطبيعي سياسياً واقتصادياً مدير “فطن”: البرنامج لا يلامس الواقع وبعض المشرفين عليهم ملاحظات فكرية

مراقبون: زيارة “تلرسون” للرياض خيبت آمال نظام الحمدين

مراقبون: زيارة “تلرسون” للرياض خيبت آمال نظام الحمدين
المناطق-الرياض

احبطت نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” إلى المملكة، الآمال التي كانت تساور نظام الحمدين في أن تفضي الزيارة إلى حلحلة الأزمة القطرية، وإنهاء المقاطعة العربية لها.

وجاء هذا الإحباط كون نظام الحمدين يعقد آماله على توجه واشنطن لتجميع صفوف حلفاء الولايات المتحدة للشروع في تنفيذ استراتيجية مواجهة إيران التي أعلنت عنها إدارة ترامب مؤخّرا.

وعلى عكس ما كان يتوقعه نظام الحمدين، لم تكن الأزمة القطرية محور زيارة الوزير الأمريكي للرياض، حيث بدا من خلال التصريحات الرسمية التي رافقت الزيارة أنّ الأزمة القطرية مجرّد عنصر عارض ضمن مروحة أوسع من الموضوعات من أهمّها مجلس التنسيق السعودي العراقي.

ورسّخت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الممكلة حقيقة أنّه لا يمكن حلّ الأزمة بمجرّد وساطات أو تدخلات مسقطة يستخدم فيها نفوذ هذا الطرف أو ذاك وعلاقاته مع دول المنطقة، بل بحلول عملية وخطوات تنفيذية نحو العدول عن دعم الإرهاب واحتضان رموزه.

يذكر أن مراقبين حذّروا مع بداية الأزمة القطرية نظام الحمدين من مسارعته لتطوير علاقاته من خوفاً من أن تكون في نظر دوائر صنع القرار الأمريكي خارج دائرة الحلفاء الموثوق بهم، إن لم تكن ضمن المحور المعادي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>