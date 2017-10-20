مراقبون: زيارة “تلرسون” للرياض خيبت آمال نظام الحمدين

احبطت نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” إلى المملكة، الآمال التي كانت تساور نظام الحمدين في أن تفضي الزيارة إلى حلحلة الأزمة القطرية، وإنهاء المقاطعة العربية لها.

وجاء هذا الإحباط كون نظام الحمدين يعقد آماله على توجه واشنطن لتجميع صفوف حلفاء الولايات المتحدة للشروع في تنفيذ استراتيجية مواجهة إيران التي أعلنت عنها إدارة ترامب مؤخّرا.

وعلى عكس ما كان يتوقعه نظام الحمدين، لم تكن الأزمة القطرية محور زيارة الوزير الأمريكي للرياض، حيث بدا من خلال التصريحات الرسمية التي رافقت الزيارة أنّ الأزمة القطرية مجرّد عنصر عارض ضمن مروحة أوسع من الموضوعات من أهمّها مجلس التنسيق السعودي العراقي.

ورسّخت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الممكلة حقيقة أنّه لا يمكن حلّ الأزمة بمجرّد وساطات أو تدخلات مسقطة يستخدم فيها نفوذ هذا الطرف أو ذاك وعلاقاته مع دول المنطقة، بل بحلول عملية وخطوات تنفيذية نحو العدول عن دعم الإرهاب واحتضان رموزه.

يذكر أن مراقبين حذّروا مع بداية الأزمة القطرية نظام الحمدين من مسارعته لتطوير علاقاته من خوفاً من أن تكون في نظر دوائر صنع القرار الأمريكي خارج دائرة الحلفاء الموثوق بهم، إن لم تكن ضمن المحور المعادي.