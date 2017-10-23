“ترامب” يحذر الاتحاد الأوروبي من الجري خلف عقد صفقات بالمليارات مع إيران

حذر الرئيس الأمريكي، “دونالد ترمب”، دول الاتحاد الأوروبي مع الجري خلف عقد صفقات بمليارات الدولارات مع النظام الإيراني، من خلال بيعها التكنولوجيا، مشيرا ان ذلك سيصعب على أوروبا فيما بعد فعل شيء مع طهران.

وأضاف: أنه “يمكن لهذه الدول عقد صفقات مع إيران ولكن بعيداً عن التكنولوجيا لأن ذلك سيصعب عليهم التعامل مع النظام الإيراني لاحقاً وأشار لكني لا اعلم سيدعمونني أم لا أعتقد انهم سيفعلون”.

وجاء ذلك في ثنايا رد ترمب على سؤال حول إن كان يعتقد أن الدول الأوروبية ستدعم قرار فرض عقوبات على إيران أم لا، خلال مقابلة مع “فوكس نيوز”.