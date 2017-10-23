 “الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس الأمريكية

“الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس الأمريكية
واس - الرياض

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استيراد الروبيان المبرد والمجمد من ولاية تكساس الأمريكية، بسبب ظهور مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease).
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن قرارها جاء استناداً إلى النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، المتضمنة وجود إصابات بالمرض في ولاية تكساس.
واستثنت الهيئة من قرار التعليق، المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل) على أن يتم فحص الإرساليات كافة فحصاً ظاهرياً ومخبرياً.
كما استثنت المنتجات المجهزة للاستهلاك الآدمي المباشر (كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة)، والمنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروسات بالطرق الواردة في المادة (article 9.1.3) من الدليل الصحي للحيوانات المائية في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
إلى ذلك، حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من إقليم نويفا إسيجا (NUEVA ECIJA) في الفلبين، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.
وذكرت الهيئة، أن قرار الحظر المؤقت جاء بناءً على التقرير الإلحاقي الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5N6) في الإقليم.
واستثنت من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في الفلبين، ويستمر هذا الحظر المؤقت حتى استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

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