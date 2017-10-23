 أمير مكة المكرمة بالنيابة يطلع على الخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام  محافظ وادي الدواسر يشهد حفل تكريم 112 من حفظة كتاب الله الطيران المصري يعلن تدمير 8 سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر قرب الواحات نائب أمير القصيم ينوّه بما توليه القيادة الرشيدة لوزارة العدل بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين وزارة الصحة تدعو إلى المبادرة بالحصول على تطعيم الإنفلونزا المجلس البلدي يقف على مستوى الخدمات البلدية لأحياء تبوك أكثر من “2” مليون هوية وطنية تصدرها مكاتب الأحوال عام “1438” أمير مكة المكرمة بالنيابة يطلع على الخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة “الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس الأمريكية بدافع الانتقام قبل طرده.. “داعش” يقتل 116 مدنياً في القريتين السورية المخلافي: الحوثيون نظام طائفي على الطريقة الإيرانية

أمير مكة المكرمة بالنيابة يطلع على الخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يطلع على الخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة
المناطق - مكة

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الإثنين أمانة العاصمة المقدسة، واطلع على عدد من المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الأمانة.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال الزيارة إلى شرح عن أعمال وكالات وأقسام الأمانة والمشاريع التي تنفذها، قدمه أمين العاصمه المقدسة الدكتور أسامه البار ، الذي رحب بسموه مؤكدا أن الأمانة تحظى باهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله من خلال الدعم اللا محدود لكافة المشاريع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ثم اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها ومنها مشروع الدائري الرابع وطريق المشاة بالمشاعر المقدسة وتفعيل استخدام النموذج المروري للمشاريع وشبكة السيول والجودة ، كما تم عرض خطة الأمانة للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، والخطة الاستراتيجية للأمانة وبرنامج التحول البلدي والمراحل المتطورة في مسيرة الجودة والتميز المؤسسي وخدمة العملاء وخدمة منصورين لخدمة جنودنا البواسل .
كما اطلع سموه على عرض مفصل عن وكالة الخدمات بالأمانه والخطوات التطويرية في مشاريع النظافة والاصحاح البيئي إضافة إلى تقديم عرض عن مطابخ الإعاشة في الحج.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>