أكثر من “2” مليون هوية وطنية تصدرها مكاتب الأحوال عام “1438”

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن عدد العمليات المنجزة في كافة مكاتبها وعدد بطاقات الهوية الوطنية وسجلات الأسرة التي تم إصدارها عبر كافة مكاتبها في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438 هـ.

وبلغ مجموع عدد بطاقات الهوية الوطنية بحسب ما جاء في موقع الأحوال المدنية الرسمي 2.033.455 بطاقة، كان للذكور منها نصيب بلغ 1.028.997 بطاقة هوية وطنية، والإناث 1.004.458 بطاقة، وكان مكتب الاحوال المدنية جدة1 (الصفا) هو الاعلى اصداراً لبطاقة لهوية الوطنية للرجال، فيما كان مكتب الاحوال المدنية الرياض 2 (رويال مول) الاكثر للنساء.

وتم إصدار846987 سجل أسرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة، وبلغ اجمالي العمليات التي قام بها منسوبي الأحوال المدنية 9964045 عملية، ما بين تسجيل الواقعات المدنية كإضافة المواليد وتسجيل حالات الوفاة والزواج والطلاق واصدار وتجديد بطاقة الهوية، إضافة إلى طباعة سجل الأسرة وتعديل الاسم والمهنة ومكان الميلاد وتاريخ الميلاد وتحديث المؤهل العلمي والعنوان وطباعة بيانات مواطن (برنت).

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأرقام المعلنة تجاوزت ما تم إصداره خلال العام الهجري 1437 هـ، مبيناً أن تظافر الجهود داخل قطاع الأحوال المدنية، والتزاماً من الموظفين والموظفات بضرورة إنهاء إجراءات العملاء خلال الوقت المحدد، كان سبباً رئيساً في الوصول إلى هذا الرقم.

وقال: “تم افتتاح 27 مكتب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي 1438 هـ، كما تمت إعادة هندسة إجراءات الإصدار والاستلام بما يتلاءم مع الحاجة العامة للمواطنين والمواطنات، ويجب التذكير بأن العمل خلال الفترات المسائية في بعض مكاتب الأحوال المدنية وأيام السبت ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط وزيادة نسبة إصدار بطاقات الهوية الوطنية”.

ونوه الجاسر إلى أن زيارات الوحدات المتنقلة وتكثيفها خلال العام الماضي 1438 هـ، ضاعف من قدرة الأحوال المدنية على خدمة المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة، اذ تمت زيارة 42 محافظة وقطاع، مشدداً على أن العمل سيستمر بشكل تصاعدي في المستقبل لتحقيق الأهداف المرسومة.