 المجلس البلدي يقف على مستوى الخدمات البلدية لأحياء تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي يقف على مستوى الخدمات البلدية لأحياء تبوك

المجلس البلدي يقف على مستوى الخدمات البلدية لأحياء تبوك
المناطق - تبوك - منى الريس

نفذ المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك في إطار الخطة الزمنية للمجلس،جولات ميدانية على أكثر من 30 حياً بمدينة تبوك, لرصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجاتهم للخدمات الأساسية والاستماع لمرئياتهم حول الخدمات البلدية المقدمة لهم .
وزار المجلس جميع أحياء مدينة تبوك, حيث رصد كل فريق احتياجات الأحياء التي زارها وحاجتها للخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة وترصيف وغيرها من الخدمات من خلال مشاهدات أعضاء المجلس الميدانية والتقائهم بالمواطنين، تمهيداً لرفع تلك الاحتياجات لأمانة منطقة ومتابعة تنفيذها .

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