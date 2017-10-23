وزارة الصحة تدعو إلى المبادرة بالحصول على تطعيم الإنفلونزا

دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى المبادرة في الحصول على تطعيم الإنفلونزا عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز التجارية.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر الصحة أن الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا هي، الأطفال أقل من 5 سنوات، النساء الحوامل، مرضى السكري، مرضى الربو، ومرضى القلب، مشيرة إلى توفر اللقاحات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفرها في المراكز التجارية،مثل صحاري مول في الرياض، ردسي مول في جدة، ودارين مول في الدمام وذلك حتى يوم 8 صفر 1439هـ .

وبينت الصحة أن اللقاح يعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، فيما نبهت من عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، مشيرة إلى أن اللقاح يعطى بداية فصل الشتاء من كل عام .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية إستمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي .