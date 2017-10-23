 بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين

بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين
المناطق - الخرج

صادرت إدارة الأسواق ببلدية محافظة الخرج ، خلال حملتها الرقابية على الباعة الجائلين (غير السعوديين) في المنطقة المركزية بحي السلام ، بجوار مسجد الملك عبدالعزيز وسوق الذهب ، أعدادًا كبيرة من الخضروات والفواكه والإكسسوارات تقدر بـ 980 كيلو جرام  ، وتم تسليم جميع المصادرات للجهات المختصة.
ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية المتتالية لإدارة الأسواق، تزامنًا مع نهاية الأسبوع والكثافة التي تشهدها الأسواق .وشارك في الحملة إدارة الأمن والسلامه بالبلدية .
وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس البلدية أن الادارات المعنية والمختصة في البلدية ستواصل الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين سواء بالأسواق أو الطرقات والحدائق العامة بالمحافظة .

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