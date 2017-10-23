بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين

صادرت إدارة الأسواق ببلدية محافظة الخرج ، خلال حملتها الرقابية على الباعة الجائلين (غير السعوديين) في المنطقة المركزية بحي السلام ، بجوار مسجد الملك عبدالعزيز وسوق الذهب ، أعدادًا كبيرة من الخضروات والفواكه والإكسسوارات تقدر بـ 980 كيلو جرام ، وتم تسليم جميع المصادرات للجهات المختصة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية المتتالية لإدارة الأسواق، تزامنًا مع نهاية الأسبوع والكثافة التي تشهدها الأسواق .وشارك في الحملة إدارة الأمن والسلامه بالبلدية .

وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس البلدية أن الادارات المعنية والمختصة في البلدية ستواصل الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين سواء بالأسواق أو الطرقات والحدائق العامة بالمحافظة .