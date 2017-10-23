نائب أمير القصيم ينوّه بما توليه القيادة الرشيدة لوزارة العدل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ ، من اهتمام ودعم لوزارة العدل وفروعها بما يحقق العدالة وفق الكتاب والسنة ، ويسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات وتطويرها بشكل دائم ومستمر لراحة أبناء الوطن ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة العدل في خدمة أبناء الوطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مثمناً سموه الجهود التي يبذلها مدير عام فرع وزارة العدل وزملائه لخدمة المواطن ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والعمل على دعم المحاكم بما تحتاجه لسرعة إنجاز المعاملات والقضايا.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة عبدالله بن محمد المطيويع ، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الغالية بتعينه نائباً لأمير المنطقة ، وتسليمه إصدار مجموعة الأحكام القضائية والمتكون من أربعة عشر مجلداً والمعنية بنشر مجموعة مختارة من الأحكام القضائية سواءً كانت حقوقية أو جنائية أو أحوال شخصية والمتعلقة بشروط الدعوى والاختصاص والمشتملة على فهارس موضوعية تفصيلية.

وأعرب المطيويع عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته ، مشيداً بدعمه لفرع الوزارة بالمنطقة للنهوض بأدائه وتذليل ما قد يعترض مهامه ، منوهاً بما تلقاه مرافق الوزارة من سمو أمير المنطقة واهتمامه بمسيرة الجهاز العدلي وسبل تطويره ، مؤكداً حرص الوزارة على بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات إلى أعلى مستوياتها في جميع المجالات .