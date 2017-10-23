 الطيران المصري يعلن تدمير 8 سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر قرب الواحات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الطيران المصري يعلن تدمير 8 سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر قرب الواحات

الطيران المصري يعلن تدمير 8 سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر قرب الواحات
المناطق - وكالات

تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الارهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أحبطت القوات الجوية المصرية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموحودة بداخلها .

يأتى ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية المصرية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت فى بيان أول أمس السبت استشهاد 16من قوات الأمن ومقتل 15إرهابيا فى حادث الواحات الإرهابى.

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