 محافظ وادي الدواسر يشهد حفل تكريم 112 من حفظة كتاب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ وادي الدواسر يشهد حفل تكريم 112 من حفظة كتاب الله

المناطق - وادي الدواسر - شاجع الدوسري

شهد سعادة محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك الحفل السنوي لجمعية “بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة وادي الدواسر لتكريم حفظه كتاب الله, وذلك بحضور نائب رئيس جمعية مكنون بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن الهذلول ومدير الفروع الخارجية بجمعية مكنون الشيخ منصور الغصن وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وإنطلق الحفل الذي بدأ بعد صلاة المغرب بجامع الولامين بتلاوة عطرة لأحد الطلاب بعدها استمع الحضور إلى نماذج من قراءات طلاب الحلقات التي تشرف عليها الجمعية.

وألقى رئيس جمعية بصائر الشيخ محمد بن مبارك الشرافي كلمة رحب فيها بالضيوف وهنَّأ الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم البالغ عددهم 112 حافظاً وحافظة وآبائهم وحثهم على التمسك بأخلاق القرآن ، سائلا الله تعالى أن يكون أثر القرآن باديًا على تصرفاتهم وان يعينهم على المحافظة عليه.

من جانبه أكد الشيخ  محمد بن شاجع ال غلفص  نيابة عن الاهالي على أهمية حلقات تحفيظ القرآن الكريم وأثرها في تقويم المجتمع والاهتمام الذي تلقاه الجمعيات من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، داعيا الى الاهتمام بها والحرص على توجيه الابناء اليها والمداومة على ذلك.

وأكد نائب رئيس جمعية مكنون بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن الهذلول في كلمته على فضل حافظ القران الكريم مستدلا بعدد من الاحاديث الشريفة التي وردت عن الرسول صل الله عليه وسلم ، مشيرا الى أن الالتحاق بحلقات التحفيظ والحرص على حفظ القران الكريم لا يتعارض مع أي نشاط آخر او أي دراسة ، متحدثا عن نماذج في المجتمع السعودي من حفظة القران الكريم ومن الذين تفوقوا في مجالات شتى ، مشيرا الى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما كبيرا بجمعيات التحفيظ ، مؤكدا أن الدولة قامت على التوحيد منذ تأسيسها وستحرص على ذلك ، داعيا الى التبرع لهذه الجمعيات ودعمها في شتى المجالات.

أعقب ذلك الاستماع الى نماذج لتلاوات بعض الطلاب منهم أصغر طالب في المحافظة يختم القرآن الكريم كاملًا بعد ذلك قامت الجمعية بتكريم الطلاب الحافظين وأولياء امور الحافظات .

ثم كرّم محافظ وادي الدواسر والشيخ عبدالرحمن الهذلول مؤسسة اشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للحفل وصحيفة وادي الدواسر الالكترونية الراعي الاعلامي وعدد من الداعمين لأنشطة الجمعية وبرامجها ، كما قدمت الجمعية درعا تكريميا لسعادة محافظ وادي الدواسر.

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