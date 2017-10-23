 أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام  محافظ وادي الدواسر يشهد حفل تكريم 112 من حفظة كتاب الله الطيران المصري يعلن تدمير 8 سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر قرب الواحات نائب أمير القصيم ينوّه بما توليه القيادة الرشيدة لوزارة العدل بلدية الخرج تشن حمله على الباعة الجائلين وزارة الصحة تدعو إلى المبادرة بالحصول على تطعيم الإنفلونزا المجلس البلدي يقف على مستوى الخدمات البلدية لأحياء تبوك أكثر من “2” مليون هوية وطنية تصدرها مكاتب الأحوال عام “1438” أمير مكة المكرمة بالنيابة يطلع على الخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة “الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس الأمريكية بدافع الانتقام قبل طرده.. “داعش” يقتل 116 مدنياً في القريتين السورية المخلافي: الحوثيون نظام طائفي على الطريقة الإيرانية

أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام 

أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام 
المناطق - أبها

رعى صاحب السمو الملكي  الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة اتفاقيه تعاون  بين أمانة منطقة عسير والشؤون الصحية بالمنطقة والتي  تهدف إلى  تأمين أرض حكومية لمستشفى أبها العام .
ووقع الإتفاقية مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن علي الهبدان وسعادة  أمين منطقة عسير الأستاذ صالح القاضي .
وشدد سمو أمير منطقة عسير على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, بما يعكس الجهود التي تبذل من قبل الشؤون الصحية بمنطقة عسير , مؤكدا على سرعة وإنجاز المشاريع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة لمواكبة احتياجات المنطقة  في الجانب الصحي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>