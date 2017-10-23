أمير عسير يرعى اتفاقية تأمين أرض لمستشفى أبها العام 

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة اتفاقيه تعاون بين أمانة منطقة عسير والشؤون الصحية بالمنطقة والتي تهدف إلى تأمين أرض حكومية لمستشفى أبها العام .

ووقع الإتفاقية مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن علي الهبدان وسعادة أمين منطقة عسير الأستاذ صالح القاضي .

وشدد سمو أمير منطقة عسير على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, بما يعكس الجهود التي تبذل من قبل الشؤون الصحية بمنطقة عسير , مؤكدا على سرعة وإنجاز المشاريع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة لمواكبة احتياجات المنطقة في الجانب الصحي .