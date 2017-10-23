مشروع لتطوير كرة القدم بتعليم عسير

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في قسم التربية الرياضية ، في تنفيذ مشروع تطوير كرة القدم بالمنطقة ، والذي يأتي ضمن مشاريع شركة تطوير للخدمات التعليمية .

وأوضح رئيس قسم التربية الرياضية بتعليم عسير الأستاذ عبدالله العلكمي ، أن المشروع يستهدف الطلاب الموهوبين في كرة القدم من المرحلتين الابتدائية ، والمتوسطة ، خلال العام الدراسي الحالي ، مشيرا إلى أنه تم اعتماد ثلاثة مراكز تدريب مجمعة وهي : مركز ثانوية الفهد بأبها لقطاع أبها ، و ثانوية الفيصل لقطاع خميس مشيط ، ومتوسطة حسن آل الشيخ لقطاع أحد رفيدة .

وأضاف : تم تحديد 12 مدرسة مغذية للمراكز ، بحيث يتم اختيار الطالب عن طريق معلم التربية البدنية بالمدرسة ، وتعبئة الاستمارة ، ومن ثم التوجه لمركز التدريب المسائي لصقل مهاراته ، ومتابعته من قبل المدربين المعتمدين للمشروع .