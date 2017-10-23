 مشروع لتطوير كرة القدم بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مشروع لتطوير كرة القدم بتعليم عسير

مشروع لتطوير كرة القدم بتعليم عسير
المناطق - أبها

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في قسم التربية الرياضية ، في تنفيذ مشروع تطوير كرة القدم بالمنطقة ، والذي يأتي ضمن مشاريع شركة تطوير للخدمات التعليمية .

وأوضح رئيس قسم التربية الرياضية بتعليم عسير  الأستاذ عبدالله العلكمي ، أن المشروع يستهدف الطلاب الموهوبين في كرة القدم من المرحلتين الابتدائية ، والمتوسطة ، خلال العام الدراسي الحالي  ، مشيرا  إلى أنه تم اعتماد ثلاثة مراكز تدريب مجمعة وهي : مركز ثانوية الفهد بأبها لقطاع أبها ، و ثانوية الفيصل لقطاع خميس مشيط ، ومتوسطة حسن آل الشيخ لقطاع أحد رفيدة .

وأضاف : تم تحديد 12 مدرسة مغذية للمراكز ، بحيث يتم اختيار الطالب عن طريق معلم التربية البدنية بالمدرسة ، وتعبئة الاستمارة ، ومن ثم التوجه لمركز التدريب المسائي لصقل مهاراته ، ومتابعته من قبل المدربين المعتمدين للمشروع .

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