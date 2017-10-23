 مدير عام تعليم جازان يفتتح مسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم جازان يفتتح مسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة

مدير عام تعليم جازان يفتتح مسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة
المناطق - جازان

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي اليوم , مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم الأولى لذوي الإعاقة بتعليم جازان للبنين والبنات والتي ينظمها مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة , وذلك بمقر المركز بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري.
وتابع الحكمي نماذج من الطلاب المتسابقين من ذوي إعاقات .. ” توحد , فكري, صمم , ضعيف سمع ” , منوهًا بمستويات الطلاب المشاركين ومتمنيا لهم التوفيق.
كما قدم مدير مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة محمد بن أحمد عبيري , شرحًا عن المسابقة التي تهدف لحث المشاركين على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه وتأهيل الأطفال المعاقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم , حيث تعد المسابقة الأولى لهذه الفئة على مستوى المنطقة, مشيراً إلى أن عدد المتسابقين والمتسابقات يبلغ 80 طالباً وطالبه في الفئات كافة, حيث تقام المسابقة للطلاب بمقر المركز وللطالبات بمعهد الأمل للبنات بجازان على مدى ثلاثة أيام.
من جانبه أوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم جازان توفيق بن طاهر علاقي أن المسابقة تسعى لتهيئة الطلاب والطالبات وإعدادهم للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية , مبينًا أن الإدارة دعت الأسر وبرامج التربية الخاصة للمشاركة في المسابقة , لافتًا إلى تشكيل لجنتين للتحكيم لكل من البنين والبنات تضم متخصصين في فروع المسابقة , فضلا عن متخصصين في الدراسات القرآنية , منوها بدعم مدير عام التعليم بمنطقة جازان ومساعديه لبرامج التربية الخاصة , مبرزا التعاون البناء والمثمر من قبل المؤسسات والشركات الداعمة للمسابقة .
وأعرب مدير عام تعليم جازان عن شكره وتقديره لإدارة التربية الخاصة للبنين والبنات ومركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة , على جهودهم في خدمة هذه الفئة الغالية .

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