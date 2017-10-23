 الطريف يبتكر آلة لتنظيف حبات القهوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الطريف يبتكر آلة لتنظيف حبات القهوة

الطريف يبتكر آلة لتنظيف حبات القهوة
المناطق - عنيزة

نجح الأستاذ أحمد بن عبدالله الطريف أحد أهالي مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من اختراع آلة متخصصة لتنظيف “حبات البن ” – القهوة- حيث تقوم الآلة وفق تقنيات خاصة جداً من غسيل وتنظيف “حبات البن ” بشكل علمي وسليم وتنقيتها تماماً من كافة الشوائب والعوالق الترابية .ومن ثم  تنشيفها .. بشكل سريع جداً ..
حيث يصنف الأستاذ أحمد الطريف بانه أول من أستخدم التقنية لتنظيف ” حبات القهوة ”
حيث إن الأستاذ أحمد الطريف من أوائل المهتمين بشؤون القهوة . منذ سنوات طويله . ويمتلك متاجر ومحامص متخصصة للقهوة . ويتميز إنتاجه بأنه ذا جودة عالية جداً ومتميزة للغاية .
وقد حقق الأستاذ أحمد العبدالله الطريف نجاحات كبرى في هذا المجال وتلقي إشادات خاصة جداً ونال ثقة كافة العملاء .

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