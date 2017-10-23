أمير القصيم يستقبل المدير التنفيذي لجائزة عبدالله السليمان للإبداع العلمي في النخيل والتمور 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , المدير التنفيذي لجائزة عبدالله السليمان للإبداع العلمي في النخيل والتمور عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم الدكتور خالد بن باني الحربي ، الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على سير العمل ، والعرض لسموه الحاجة لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للجائزة .

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل الدكتور الحربي عن أعمال الجائزة وما قام به مجلس أمانة الجائزة من عقد عدة اجتماعات من أجل تحديث وتعديل أنظمة الجائزة لما فيه مصلحة العمل ، مفيداً أن اللجنة العلمية التابعة للجائزة تقوم بفرز وتصنيف المتقدمين للجائزة حسب فئاتها ، شاكراً لسموه موافقته وقبوله للرئاسة الفخرية للجائزة .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، مقدماً شكره للمدير التنفيذي لجائزة عبدالله السليمان للإبداع العلمي في النخيل والتمور ولجميع زملائه على ما يقدمونه من جهد وعمل لخدمة الجائزة , مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمين على الجائزة ، مؤكداً أن ذلك ينبع من حرصهم الدائم الذي انتهجه أبناء الوطن لخدمة هذا الوطن الغالي , مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تقديم الأفضل لما يحقق هدف الجائزة التي أنشئت من أجله.