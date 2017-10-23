إصلاح ذات البين في القصيم “عفو” تعقد اجتماعها الثاني وتقر لائحة الشراكات لدعم أعمال اللجنة وتكثف الجهود لتحقيق أعلى النتائج 

عقدت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم “عفو” اليوم اجتماعها الدوري برئاسة المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة ببريدة وبحضور أعضاء اللجنة في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة بمدينة بريدة .

وناقشت اللجنة عددا من المهام والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال حول آلية العمل لعدد من القضايا المطروحة وآلية السعي في العفو فيها عبر تقديم النصح والتوجيه وتنفيس الكربات , بالإضافة إلى سعي اللجنة لوضع عدد من التوصيات والقرارات على عدد من أعمالها التي تم مناقشتها في الإجتماع السابق والتي شملت الإستمرار في مناقشة اللائحة الداخلية التنظيمية للجنة وتطويرها بالإضافة إلى الموافقة على ماتوصل إليه فريق عقد الشراكات لدعم أعمال اللجنة والسعي لتهيئة مقر لإجراءات الصلح والزيارة والرؤية والتي أيدها كافة الأعضاء بالإضافة إلى تكثيف جهود الأعضاء للإصلاح والعفو والبذل قبيل تنفيذ أحكام القصاص في مقر اللجنة .

وبين المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني بأن اللجنة قد أقرت تواجد أولياء الدم في اللجنة , مشيراً إلى أن اللجنة وضعت أعينها العمل على تحقيق أهدافها وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة للنظر في إقرارها وإعتمادها , مقدماً شكره وتقديرة أصالة عن نفسة ونيابة عن جميع الأعضاء لسمو أمير المنطقة على مايولية من عناية ورعاية للجنة وأعمالها ومتابعته الدائمة لكل مافيه إصلاح وصلاح .