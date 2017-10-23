مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حزمة من المستلزمات الشتوية والمواد الصحية لأطفال مخيمي الزعتري والازرق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المستلزمات الشتوية والمواد الصحية على كافة الاطفال الذين تقل اعمارهم عن (3) سنوات في مخيمي الزعتري والازرق والذين يبلغ عددهم (14422) طفل.

ويوزع مركز الملك سلمان للإغاثة هذه المساعدات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR والمجلس القومي النرويجي NRC حيث يهدف إلى توزيع (43.266) قطعة شتوية بالاضافة إلى (14.422) حقيبة عناية شخصية على كافة الأطفال في هذه المخيمات .

وتأتي هذه المساعدات ضمن برامج المركز الإنسانية والإغاثية والتي من خلالها يسعى المركز إلى التخيف من معاناة الأشقاء السوريين اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق واستمراراً للنهج الريادي للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المنكوبين والمحتاجين في مختلف الدول.