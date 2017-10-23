 بنس: ترامب لن يقف متفرجاً إزاء مخططات إيران وحزب الله الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بنس: ترامب لن يقف متفرجاً إزاء مخططات إيران وحزب الله الإرهابي

بنس: ترامب لن يقف متفرجاً إزاء مخططات إيران وحزب الله الإرهابي
المناطق - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت مكماستر اليوم الاثنين، أن مَن فجروا مقر المارينز في لبنان عام 1983 أصبحوا الآن قادة في  حزب الله.

وفي الذكرى الـ34 لاستهداف مقر قوات المارينز الأميركية في بيروت، أكد مكماستر أن “استخدام إيران للهجمات الإرهابية من أجل إحباط جهود السلام، يحتم على العالم بأسره التصدي لها ولوكلائها”، مطالباً بضرورة “القضاء على ما وصفها بالشبكة الإرهابية التي لا تزال تزعزع أمن الشرق الأوسط”.

من جهته، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، في هذه الذكرى: “تفجير  المارينز في بيروت كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب.. سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا”.

وشدد  بنس على أن “قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضاعف جهودنا لتقويض حزب الله”، مذكّراً بأن “حزب الله هو جماعة إرهابية وكلية لراعي الإرهاب الأساسي، أي  إيران.. ولن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة”.

وأكد بنس بأن “الرئيس ترمب لن يقف متفرّجا إزاء ما تخطط له إيران.. إيران راعي الإرهاب الأساسي وحزب الله وكيلها”.

في سياق آخر، أكد نائب الرئيس الأميركي أن واشنطن ستواصل الحرب على تنظيم  داعش الإرهابي، مضيفاً: “داعش ينهار ولن نتهاون حتى تدمير التنظيم كليا”.

وتابع: “نتعاون مع الكونغرس للحصول على أكبر تمويل للجيش الأميركي منذ عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان”.

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