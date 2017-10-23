 تركي آل الشيخ يعيد الأحمد والبكر وصدقة للتعليق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تركي آل الشيخ يعيد الأحمد والبكر وصدقة للتعليق

تركي آل الشيخ يعيد الأحمد والبكر وصدقة للتعليق
المناطق - الرياض

استقبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة الاثنين عدداً من الرياضيين القدامى بمكتبه في الرياض، بين معلقين ومدربين سابقين، وأبناء بعض الرياضيين القدامى.

وحضر كل من عبدالرحمن الدهام، خليل الزياني، ناصر الجوهر، محمد الخراشي، محمد البكر، غازي صدقة وناصر الأحمد، وكل من خالد بن فهد الدهمش، وإبراهيم بن زاهد قدسي، وخالد بن عبدالله الدبل، ويصل بن عثمان السعد.

وطلب رئيس الهيئة من المعلقين محمد البكر، وغازي صدقة، وناصر الأحمد العودة للتعليق على المباريات، وستكون أولى اللقاءات التي يعلق عليها البكر، وصدقة والأحمد هي ديربي الرياض يوم الخميس بين النصر والهلال.

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