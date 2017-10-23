 سنة 2025.. 12 مدينة بلا سيارات ضارة للبيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سنة 2025.. 12 مدينة بلا سيارات ضارة للبيئة

سنة 2025.. 12 مدينة بلا سيارات ضارة للبيئة
المناطق - الرياض

تعهدت 12 مدينة كبيرة بينها  لندن وباريس ولوس أنجلوس وكيب تاون الاثنين بشراء  حافلات لا تطلق أي انبعاثات ضارة، بدءاً من عام 2025، وبجعل المناطق الرئيسية خالية من انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 لحماية البيئة.

وقالت المدن، التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 80 مليون نسمة تقريبا، إنها ستشجع على المشي وقيادة الدراجات وركوب المواصلات العامة، تنفيذاً لإعلانها المشترك المسمى (إعلان الشوارع الخالية من الوقود الأحفوري).

وتضع مدن كثيرة أهدافا بيئية أكثر شدة مقارنة بالحكومات بهدف الحد من  تلوث الهواء وتحقيق أهداف  اتفاق باريس المناخ الموقع في 2015 لكبح الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت رئيسة بلدية  باريس آن إيدالجو في بيان “تلوث الهواء الناجم عن السيارات التي تسير بالبنزين والديزل يقتل الملايين في مدن في أنحاء العالم… نفس الانبعاثات تسبب أيضا تغير المناخ”.

ومن بين المدن الأخرى المشاركة كوبنهاغن وبرشلونة وكيتو وفانكوفر ومكسيكو سيتي وميلانو وسياتل وأوكلاند.

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