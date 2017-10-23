أمير حائل يتكفل بعلاج 75 مواطنا من مرضى العيون

تكفل أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد عبدالعزيز بتكاليف علاج ( 75 ) مواطنا من مرضى العيون، كانو على قوائم الانتظار في مستشفى الملك خالد بحائل، من خلال التعاون مع فريق طبي زائر يقوم بإجراء العمليات خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وجاء تكفل سموه بعلاج المرضى للاستعجال في إجراء العمليات تقليصا لقوائم الانتظار، بالإضافة إلى تخفيف معاناة انتظار المرضى لإجراء عملياتهم التي تمتد إلى عام، وتقديرا منه لظروفهم الصحية .

وقدم أمير منطقة حائل شكره لمعالي وزير الصحة على التسهيلات التي قدمتها، كما شكر سموه وكيل إمارة منطقة حائل و مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة،لمتابعتهم إنجاح المبادرة واستفادة المرضى منها بأسرع وقت ممكن .