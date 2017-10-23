 نائب أمير مكة يزور أمانة العاصمة المقدسة و يطلع على عدد من المشاريع و الخطط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يزور أمانة العاصمة المقدسة و يطلع على عدد من المشاريع و الخطط

نائب أمير مكة يزور أمانة العاصمة المقدسة و يطلع على عدد من المشاريع و الخطط
المناطق - مكة المكرمة
زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الإثنين أمانة العاصمة المقدسة، واطلع على عدد من المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الأمانة.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال الزيارة إلى شرح عن أعمال وكالات وأقسام الأمانة والمشاريع التي تنفذها، قدمه أمين العاصمه المقدسة الدكتور أسامه البار ، الذي رحب بسموه مؤكدا أن الأمانة تحظى باهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله من خلال الدعم اللا محدود لكافة المشاريع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ثم اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها ومنها مشروع الدائري الرابع وطريق المشاة بالمشاعر المقدسة وتفعيل استخدام النموذج المروري للمشاريع وشبكة السيول والجودة ، كما تم عرض خطة الأمانة للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، والخطة الاستراتيجية للأمانة وبرنامج التحول البلدي والمراحل المتطورة في مسيرة الجودة والتميز المؤسسي وخدمة العملاء وخدمة منصورين لخدمة جنودنا البواسل .
كما اطلع سموه على عرض مفصل عن وكالة الخدمات بالأمانه والخطوات التطويرية في مشاريع النظافة والاصحاح البيئي إضافة إلى تقديم عرض عن مطابخ الإعاشة في الحج.

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