 المالية : إقفال الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المالية : إقفال الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

المالية : إقفال الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
المناطق - واس

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي ، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تقريباً 32 مليار ريال سعودي .
الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار ريال سعودي و بنسبة تغطية بلغت 320 % ‏.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي : – الشريحة الاولى، تبلغ 4.150 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، – الشريحة الثانية، تبلغ 1.350مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، – الشريحة الثالثة، تبلغ 4.500 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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