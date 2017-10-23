المالية : إقفال الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي ، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تقريباً 32 مليار ريال سعودي .

الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار ريال سعودي و بنسبة تغطية بلغت 320 % ‏.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي : – الشريحة الاولى، تبلغ 4.150 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، – الشريحة الثانية، تبلغ 1.350مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، – الشريحة الثالثة، تبلغ 4.500 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.