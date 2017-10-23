 الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا

الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين في شمال العراق بلغ 136 ألف شخص بسبب الاشتباكات المسلحة الأخيرة بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “الوضع يتفاقم لأن النازحين يضطرون للفرار من جديد بعد عودتهم إلى بيوتهم خوفا من اندلاع أعمال عنف جديدة. ونحن قلقون للغاية بشأن زيادة عدد النازحين وندعو الحكومة الاتحادية في العراق وسلطات إقليم كردستان لاتخاذ خطوات منسقة من أجل تجنب المواجهات”.

يذكر في هذا السياق أن القوات العراقية استعادت خلال الأيام الماضية سيطرتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في أربيل، وذلك بعد اشتباكات متقطعة للجيش والحشد الشعبي من جهة وقوات البيشمركة الكردية من جهة أخرى.

وأدت تحركات القوات العراقية واشتباكاتها مع قوات البيشمركة إلى نزوح الكثير من المدنيين، معظمهم من الأكراد، من منطقة كركوك.

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