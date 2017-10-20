 الملكة رانيا من مخيم للروهينغا: معاناتهم وقصصهم “مفجعة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الملكة رانيا من مخيم للروهينغا: معاناتهم وقصصهم “مفجعة”

الملكة رانيا من مخيم للروهينغا: معاناتهم وقصصهم “مفجعة”
المناطق - وكالات
زارت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الاثنين، مخيم كوتوبالونغ للاجئين الروهينغا في بنغلادش، لتتابع معاناتهم وتستمتع لقصصهم “المفجعة”، على حد وصفها.

ونشرت قرينة العاهل الأردني، على حسابها بتويتر، صورا لها بينما تستمع إلى اللاجئين الذين عبروا إلى بنغلادش فارين من العنف في ميانمار، معلقة عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

 تغريدة الملكة رانيا
تغريدة الملكة رانيا

وقالت الملكة رانيا: “المعاناة التي رأيتها والقصص التي سمعتها من لاجئي الروهينغا المسلمين في مخيم كوتوبالونغ مفجعة”.

وكان بيان صادر عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بنغلادش ذكر أن الملكة ستكون في المخيم الواقع في جنوب شرق منطقة كوكس بازار، الاثنين.

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