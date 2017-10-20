الملكة رانيا من مخيم للروهينغا: معاناتهم وقصصهم “مفجعة”

ونشرت قرينة العاهل الأردني، على حسابها بتويتر، صورا لها بينما تستمع إلى اللاجئين الذين عبروا إلى بنغلادش فارين من العنف في ميانمار، معلقة عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

تغريدة الملكة رانيا

وقالت الملكة رانيا: “المعاناة التي رأيتها والقصص التي سمعتها من لاجئي الروهينغا المسلمين في مخيم كوتوبالونغ مفجعة”.

وكان بيان صادر عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بنغلادش ذكر أن الملكة ستكون في المخيم الواقع في جنوب شرق منطقة كوكس بازار، الاثنين.