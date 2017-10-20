 السلوفيني سكومينا يضبط ديربي الرياض.. والنرويجي سفين موين يدير لقاء الاتحاد والقادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السلوفيني سكومينا يضبط ديربي الرياض.. والنرويجي سفين موين يدير لقاء الاتحاد والقادسية

السلوفيني سكومينا يضبط ديربي الرياض.. والنرويجي سفين موين يدير لقاء الاتحاد والقادسية

عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم السلوفيني دامير سكومينا لقيادة «الديربي» بين النصر والهلال، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وسيساعده جيري برابروتنيك، وروبرت فوكان، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي عبدالرحمن السلطان.

وسيضبط مواجهة الاتحاد والقادسية الحكم النرويجي سفين موين، ويساعده كيم ثوماس هاقلوند وماغنوس لونبيرغ، والحكم الرابع فيصل البلوي، وسيقود الحكم محمد الهويش مباراة الفيحاء والاتفاق، بينما سيدير خالد الطريس مواجهة الباطن والرائد، وتركي الخضير مباراة الأهلي والفيصلي، وسلطان الحربي مواجهة الشباب والفتح، فيما سيقود فهد المرداسي مباراة التعاون وأحد.

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