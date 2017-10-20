 نيابة عن أمير المنطقة.. وكيل إمارة الحدود الشمالية يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نيابة عن أمير المنطقة.. وكيل إمارة الحدود الشمالية يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي

نيابة عن أمير المنطقة.. وكيل إمارة الحدود الشمالية يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي
المناطق - عرعر

دشن وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف الأستاذ محمد بن سلطان بن جريس اليوم الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار ” انتي تهمينا افحصي وطمنينا” ، وذلك بمركز عرعر مول التجاري بعرعر.
ونقل وكيل الإمارة في كلمة له تحيات وتقدير سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للقائمين على الحملة لجهودهم التوعوية والمهمة في أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام أحدث أجهزة الفحص والتقنيات الحديثة ، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي عن المرض في المجتمع، والتوعية الصحية للسيدات.
بعد ذلك قام ابن جريس بقص الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ، واستمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي عن الحملة التي تستمر لمدة شهر منها أربعة أيام بمركز عرعر مول التجاري.
وأشار إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام أحدث جهاز للفحص باستخدام تقنية الماموغرام ثلاثي الأبعاد بإشراف كوادر طبية وتمريضية متخصصة، إضافة إلى نسبة الشفاء من “سرطان الثدي” عند الكشف المبكر بنسب 95% بإذن الله.
‏وتجول وكيل إمارة المنطقة في معرض الحملة وشاهد مايحتويه من أجهزة طبية للكشف المبكر ، وافتتح اجنحة الإدارات الحكومية المشاركة في الحملة.

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