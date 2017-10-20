 بسبب التفحيط وإطلاق النار.. زفة عروس تسبب هلعا بألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بسبب التفحيط وإطلاق النار.. زفة عروس تسبب هلعا بألمانيا

بسبب التفحيط وإطلاق النار.. زفة عروس تسبب هلعا بألمانيا
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن الشرطة الألمانية أوقفت “زفة عروس” بمدينة بون بسبب “التفحيط” وإطلاق النار.
ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فقد اتصل شهود عيان بشرطة المدينة، التي أرسلت بدروها دورية، قامت بإيقاف القافلة الطويلة، والتي كانت في طريقها إلى مدينة كولن.

وتمكن حاملوا المسدسات من الهرب من الشرطة، فيما قامت بتدقيق الأوراق الثبوتية للأشخاص الآخرين في 15 سيارة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على شاب، حيث وجد بحقة حكما مسبقا بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة الإخلال بالسلم العام.

وأكلمت “زفة العروس” طريقها، بعد قامت الشرطة بتبليغ نظيرتها في كولن بالقافلة المتجهة إلى المدينة.

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