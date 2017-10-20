 هيئة السياحة والتراث: المنشآت الحجرية المتداولة تم اكتشافها منذ وقت مبكّر وتكشف عمق تاريخ المملكة وحضارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة السياحة والتراث: المنشآت الحجرية المتداولة تم اكتشافها منذ وقت مبكّر وتكشف عمق تاريخ المملكة وحضارته

هيئة السياحة والتراث: المنشآت الحجرية المتداولة تم اكتشافها منذ وقت مبكّر وتكشف عمق تاريخ المملكة وحضارته
المناطق - الرياض
قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية أن ما يجري تداوله هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض منصات الإعلام الالكتروني لمنشآت حجرية  ذات تاريخ قديم في حرة خَيْبَر بمنطقة المدينة المنورة، هو جزء من منشآت حجرية تتوافر بكثرة في أراضي المملكة العربية السعودية اكتشفتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ وقت مبكر جداً ، وأجرت الكثير من الدراسات حولها وهي تعود لفترة العصر الحجري الحديث التي تميزت بظهور بوادر الاستقرار البشري معرفة الزراعة وتدجين الحيوان وتوافر الغذاء، وهذا النوع من الاكتشافات يضاف إلى سجل الجزيرة العربية الحافل بآلاف الحقائق العلمية الدامغة التي تبين تعاقب الحضارات على الجزيرة العربية.
وبينت الهيئة أنها ومنذ وقت مبكر أجرت عدداً من الدراسات المتعلقة بالمنشآت الحجرية المتوفرة في أرض المملكة حيث قام عدداً من الباحثين والأكاديميين بدراسة المنشآت الحجرية ومنهم الدكتور عبدالعزيز الغزي، والدكتور عبدالله الشارخ، والشيخ عبدالله الشايع، والدكتور سيد أنيس هاشم، والأستاذ ماجد السنيدي، كما قام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري بدراسة المنشآت الحجرية في حرة خيبر في كتابه المعنون ” خيبر الفتح الذي سر به النبي صلى الله عليه وسلم” وربطها بالمواد الأثرية التي وجدت على ضفاف أودية الغرس، وغمرة، والحفيرة، والقاع والتي يعود تاريخها للعصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط.
وقالت الهيئة أن مسوحات التنقيب أظهرت أن المنشآت الحجرية تعتمد في بنائها على حجارة منتظمة وغير منتظمة وتوجد هذه المباني في أشكال فردية أو مجموعات كبيرة في أعالي الجبال وسفوح الأودية وكذلك في المناطق السهلية، وبحسب الهيئة فإن هذه المنشآت تكشف قدرة الجماعات البشرية على تأمين الاحتياجات المعيشية وتخزينها.
وبينت الهيئة أن المنشآت الحجرية تعتمد على مقاييس دقيقة في الغالب وأشكال هندسية متقاربة في الشكل ومختلفة في الأحجام والأطوال فمنها المستطيل والمربع والدائري والمثلث وبعضها ينتهي بذيل طويل من الحجارة، وجزمت الهيئة أن الباحثين اختلفوا في بيان أسباب نشأة هذا النوع من المنشآت مما أوجد عدداً من الآراء المختلفة حول إنشائها منها ما يعتقد كونه مرتبط بدلائل وعلامات للطرق القديمة والموارد المائية، وربما تكون لأشخاص لهم قيمة اجتماعية في تلك الحقبة أو أن لها ارتباط بمعتقدات دينية.

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