بالصور.. أمير حائل يدشن فعاليات أسبوع الشجرة وحملة استزراع 7000 شتلة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل فعاليات أسبوع الشجرة لهذا العام وبدء أعمال حملة استزراع سبعة آلاف شتلة بحضور وكيل البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس أحمد الشدوخي.

وقام سموه بالمشاركة في بدء أعمال الزراعة لهذه الحملة، واستمع خلالها لشرح من مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس أحمد الشدوخي أشار فيه إلى استزراع 7000 شتلة بالقرب من محطة الصرف الصحي بمدينة حائل تشتمل على الطلح والسمر والغاف المحلي .

و أدلى سمو أمير منطقة حائل عقب التدشين بتصريح صحفي أعرب فيه عن شكره للقيادة الحكيمة ولوزارة البيئة والمياه والزراعة ولكافة المساهمين بالبرامج التطوعية لخدمة الزراعة والبيئة بالمنطقة مؤكدا على أهمية استمرارية الجهود وعدم الاكتفاء بالقيام بها خلال حملة أو ضمن فعاليات أسبوع توعوي وقال سموه “ديننا يحثنا على ذلك وانتمائنا الصادق لتراب الوطن يحتم علينا الحرص على المحافظة عليه وزيادة المساحات الخضراء فيه” .