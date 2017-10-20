جامعة الباحة تنظم اللقاء الإرشادي الأول لطلاب التربية الخاصة بكلية التربية

نظمت جامعة الباحة ممثلة بكلية التربية أمس الأحد اللقاء الإرشادي الأول لطلاب التربية الخاصة، بحضور عميد كلية التربية د. صالح بن أحمد دخيخ، وذلك على مسرح الكلية.

وتخلل اللقاء معرفة الخطط الدراسية، وكيفية التعامل معها؛ وفقا لقدرات الطلاب وللمعدلات الأكاديمية، وأسس التعامل مع الأنظمة واللوائح، وآلية التسجيل في نظام بانر، بالإضافة إلى استفادة الطلاب من الأنشطة الصفية وغير الصفية، وأهمية حضور الطلاب للمحاضرات العلمية، وتفاعل الطلاب داخل الكلية.

بعد ذلك تمت الإجابة على استفسارات الطلاب بما يتعلق بالجامعة والبرامج والخدمات التي تقدمها لطلابها.