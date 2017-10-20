 اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تنمية الأفلاج توقع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإطلاق مشروع نبراس التجارة تستدعي مواطنا ظهر في مقطع مرئي وبحوزته أموال كبيرة للتضليل رونالدو و زيدان الأفضل في العالم لعام 2017 9 أطعمة تساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن بفاعلية اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا” جامعة الباحة تنظم اللقاء الإرشادي الأول لطلاب التربية الخاصة بكلية التربية بالصور.. أمير حائل يدشن فعاليات أسبوع الشجرة وحملة استزراع 7000 شتلة هيئة السياحة والتراث: المنشآت الحجرية المتداولة تم اكتشافها منذ وقت مبكّر وتكشف عمق تاريخ المملكة وحضارته بسبب التفحيط وإطلاق النار.. زفة عروس تسبب هلعا بألمانيا نيابة عن أمير المنطقة.. وكيل إمارة الحدود الشمالية يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي السلوفيني سكومينا يضبط ديربي الرياض.. والنرويجي سفين موين يدير لقاء الاتحاد والقادسية الملكة رانيا من مخيم للروهينغا: معاناتهم وقصصهم “مفجعة”

اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا”

اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا”
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الياباني، ايتسونوري أونوديرا، الاثنين، إن قدرات كوريا الشمالية النووية الصاروخية بلغت “مستوى خطيرا وغير مسبوق”.
ونقلت أسوشيتد برس عن أونوديرا إن هذا التهديد المتصاعد يوجب على بلاده وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، العمل بشكل جماعى والقيام بما وصفه بـ”ردود أفعال مختلفة”.

تصريحات الوزير الياباني جاءت في مستهل اجتماع بالفلبين مع نظيره الأميركي جيم ماتيس والكوري الجنوبي سونغ يونغ- مو.

وأشار أونوديرا إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا صواريخ بالستية مرت فوق الأراضي اليابانية، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أن تكون التجارب النووية التي أجريت مؤخرا في كوريا الشمالية شملت قنبلة هيدروجينية.

وأفاد بأن “بيونغيانغ حسنت قدراتها النووية والصاروخية بثبات. التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية نما إلى مستوى غير مسبوق وخطير. لذلك يتعين علينا اتخاذ ردود أفعال مختلفة لمواجهة هذا المستوى من التهديد”.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس على الموقف الموحد للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الضغط على بيونغيانغ، للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال ماتيس إن “استفزازات كوريا الشمالية تهدد الأمن الإقليمي والعالمي”. فيما قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ، إن “سلوك كوريا الشمالية أصبح أكثر سوءا.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>