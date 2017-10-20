رونالدو و زيدان الأفضل في العالم لعام 2017

أقيمت في العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الاثنين، مراسم جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفاز البرتغالي كريستيانو #ونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017.

ونال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني الاثنين في لندن جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب لعام 2017، ويأتي تتويج زيدان بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي بعد أن قاد ريال إلى لقبي الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتوج الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو نجم أرسنال الإنجليزي اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لأرسنال في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.

وفاز الإيطالي جانلويجي بوفون حارس نادي يوفينتوس بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2017.

ونال جمهور سلتيك الإسكتلندي جائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام.