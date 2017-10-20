تنمية الأفلاج توقع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإطلاق مشروع نبراس

نجحت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج في تبني انطلاق الخطة الوقائية لمشروع “نبراس” بالمحافظة حيث عقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور محافظ الأفلاج زيد آل حسين، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبد الإله بن محمد الشريف، وعضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق، وكافة رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية بالأفلاج الاجتماع التنسيقي الأول لتطبيق انطلاق الخطة الوقائية لمشروع “نبراس” بمحافظة الأفلاج .

وبعد الاجتماع الذي استهل بكلمة ترحيبية من مدير لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن برامج اللجنة ومناشطها ودوراتها التدريبية التي استهدفت كافة شرائح المجتمع رجال ونساء ولقيت تلك المبادرات الاجتماعية التي نفذتها لجنة تنمية الأفلاج إشادة وثناء من الجميع ، كما تجول الجميع في ختام الزيارة في مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج ، ودشن “آل حسين” صالاتها الرياضية بحلتها الجديدة .

من جانبه ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبد الإله الشريف لجنة تنمية الأفلاج جهودها واهتمامها كونها المبادرة بتبني انطلاق الخطة الوقائية لمشروع “نبراس” بمحافظة الأفلاج، وشاكر ومقدر لها جهودها السابقة في إقامة معرض عن أضرار المخدرات لتثقيف شباب المحافظة.