وزير دفاع أمريكي سابق: قطر لا تزال تدعم تنظيمات إرهابية في المنطقة

قال وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا إن قطر دعمت ولا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وخلال مؤتمر معهد هدسون لمحاربة التطرف، دعا بانيتا الدوحة إلى وقف انتهاج سياسية مزدوجة قائمة على دعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع إيران.

وقال: “الإرهاب يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط وأعني داعش والقاعدة وحماس وحزب الله. كل هذه التنظيمات قوضت قدرات المنطقة ولا تزال تفعل ذلك. لقطر هنا سجل مختلط. نعلم أنهم وفروا دعما ماليا للإخوان والإرهاب وحماس وعناصر من القاعدة وطالبان”.

وأردف: ” المشكلة مع القطريين هو أنه يجب أن يختاروا. إذا كنت في المنطقة ولديك عدو مشترك الأول هو الإرهاب والثاني هو إيران، لا يمكن أن تنتهج سياسة مزدوجة”.