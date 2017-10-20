 الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين وزير دفاع أمريكي سابق: قطر لا تزال تدعم تنظيمات إرهابية في المنطقة تنمية الأفلاج توقع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإطلاق مشروع نبراس التجارة تستدعي مواطنا ظهر في مقطع مرئي وبحوزته أموال كبيرة للتضليل رونالدو و زيدان الأفضل في العالم لعام 2017 9 أطعمة تساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن بفاعلية اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا” جامعة الباحة تنظم اللقاء الإرشادي الأول لطلاب التربية الخاصة بكلية التربية بالصور.. أمير حائل يدشن فعاليات أسبوع الشجرة وحملة استزراع 7000 شتلة هيئة السياحة والتراث: المنشآت الحجرية المتداولة تم اكتشافها منذ وقت مبكّر وتكشف عمق تاريخ المملكة وحضارته بسبب التفحيط وإطلاق النار.. زفة عروس تسبب هلعا بألمانيا نيابة عن أمير المنطقة.. وكيل إمارة الحدود الشمالية يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي

الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين

الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين
المناطق - وكالات

انخفض الذهب لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين، الاثنين، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية اليابانية الشديدة التيسير، بعد فوز رئيس الوزراء شينزو آبي في الانتخابات مطلع الأسبوع، وهو ما دفع الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الين.

كما عزز فوز آبي المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم التي انتعشت الأسبوع الماضي، نتيجة تجدد التفاؤل بشأن تخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة، مما قلص الاهتمام بالذهب، باعتباره من الأصول البديلة.

وبحسب رويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1275.80 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 6 أكتوبر عند 1273.61دولار للأوقية.

ونزل الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بواقع 3.50 دولار إلى 1277 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.95 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.9 في المائة ليصل إلى 912.24 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 961.72 دولار للأوقية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>