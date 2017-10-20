الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين

انخفض الذهب لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين، الاثنين، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية اليابانية الشديدة التيسير، بعد فوز رئيس الوزراء شينزو آبي في الانتخابات مطلع الأسبوع، وهو ما دفع الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الين.

كما عزز فوز آبي المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم التي انتعشت الأسبوع الماضي، نتيجة تجدد التفاؤل بشأن تخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة، مما قلص الاهتمام بالذهب، باعتباره من الأصول البديلة.

وبحسب رويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1275.80 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 6 أكتوبر عند 1273.61دولار للأوقية.

ونزل الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بواقع 3.50 دولار إلى 1277 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.95 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.9 في المائة ليصل إلى 912.24 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 961.72 دولار للأوقية.