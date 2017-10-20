فيديو سيصدمك بالذهول.. رجل يدفع سيدة على شريط السكة الحديد والسبب مجهول !

أظهرت كاميرا مراقبة في محطة للقطار بهونغ كونغ، رجلا يدفع سيدة ويسقطها على شريط السكة الحديد، وسط ذهول المتواجدين بالمكان.

ولحسن حظ السيدة التي تعرضت للدفع بشكل مفاجئ من الخلف، أنه لم يكن ثمة قطار قادم، وإلا كانت ستلقى مصرعها دهسا على الفور.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ساوث شاينا بوست” البريطانية، فقد أصيبت السيدة بجروح في رأسها جراء دفعها بقوة، لكنها نجحت في الوقوف بعد ذلك.

واعتقلت الشرطة شخصا يشتبه في أن يكون المسؤول عن الاعتداء الموثق بالكاميرا. ويسعى المحققون إلى معرفة الدوافع التي جعلته يقدم على تلك الفعلة التي كانت ستؤدي إلى إزهاق روح بريئة بشكل مروع.