 وزير الطاقة: نمتلك موارد غنية لم تُستغل في عدة قطاعات.. عازمون على تطويرها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برواتب تنافسية للجنسين.. وظائف شاغرة بمعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل جنرال أمريكي: واشنطن لن تتسامح مع دعم إيران للإرهاب الدولي.. سنلاحقهم “التايمز” البريطانية: صندوق الاستثمارات مستقبلا.. القاطرة الرئيسيّة لاقتصاد العالم السبهان يتوعد الإرهابيين وميليشياتهم: اجتثاثكم أمر حتمي .. نحن في زمن الحزم “أرامكو”: لا تأجيل في موعد طرح أسهم الشركة .. في النصف الثاني من 2018 وزير الطاقة: نمتلك موارد غنية لم تُستغل في عدة قطاعات.. عازمون على تطويرها فيديو سيصدمك بالذهول.. رجل يدفع سيدة على شريط السكة الحديد والسبب مجهول ! الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين وزير دفاع أمريكي سابق: قطر لا تزال تدعم تنظيمات إرهابية في المنطقة تنمية الأفلاج توقع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإطلاق مشروع نبراس التجارة تستدعي مواطنا ظهر في مقطع مرئي وبحوزته أموال كبيرة للتضليل رونالدو و زيدان الأفضل في العالم لعام 2017

وزير الطاقة: نمتلك موارد غنية لم تُستغل في عدة قطاعات.. عازمون على تطويرها

وزير الطاقة: نمتلك موارد غنية لم تُستغل في عدة قطاعات.. عازمون على تطويرها
المناطق - الرياض

عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع معالي وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند، بحضور معالي المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي والمستشارين في الوزارة وأعضاء الوفد السويدي المرافق.

وفي بداية الاجتماع أشار المهندس الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع بإذن الله في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات، مؤكدًا على عزم المملكة إقامة شراكات ثنائية مع عدة دول، لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية، لما تمتلكه من موارد غنية لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب استثمارا وتطويرا كبيرا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين وغيرها.

كما تحدَّث عما تبذله المملكة من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، حيث يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية استراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى العمل معا لتطويرنظام الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وخاصة إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدين في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>